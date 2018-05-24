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Салах не попал в символическую сборную ЧЕ
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Салах не попал в символическую сборную европейских чемпионатов 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Египетский вингер английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах не попал в символическую сборную пяти сильнейших чемпионатов Европы, сообщает "Советский спорт".
Аналитический сайт WhoScored.com представил состав в своем твиттере:
Вратарь: Алиссон ("Рома");
Защитники: Александар Коларов ("Рома"), Салиф Сане ("Ганновер"), Налдо ("Шальке"), Йозуа Киммих ("Бавария");
Полузащитники: Филиппе Коутиньо ("Барселона"), Набиль Фекир ("Лион"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Флориан Товен ("Марсель");
Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона").
Ранее бывший форвард сборной Бразилии хочет увидеть Салаха в "Барселоне".
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