Салах не попал в символическую сборную ЧЕ

Египетский вингер английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах не попал в символическую сборную пяти сильнейших чемпионатов Европы, сообщает "Советский спорт".
Аналитический сайт WhoScored.com представил состав в своем твиттере:
Вратарь: Алиссон ("Рома");
Защитники: Александар Коларов ("Рома"), Салиф Сане ("Ганновер"), Налдо ("Шальке"), Йозуа Киммих ("Бавария");
Полузащитники: Филиппе Коутиньо ("Барселона"), Набиль Фекир ("Лион"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Флориан Товен ("Марсель");
Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона").
Ранее бывший форвард сборной Бразилии хочет увидеть Салаха в "Барселоне".