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Роналдиньо счастлив в Краснодаре
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Роналдиньо счастлив в Краснодаре 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: twitter.com/10ronaldinho
Легендарный футболист Роналдиньо посетил Краснодар в преддверии чемпионата мира — 2018, сообщает газета "Известия".
38-летнего бразильца порадовало, с какой теплотой к нему отнеслись на юге России.
"Это просто чудесно и очень приятно. Я нахожусь далеко от дома, в стране, о которой в Бразилии даже не все знают. И когда я оказываюсь так далеко от родных мест и чувствую теплоту, с которой меня встречают, — это прекрасно", — заявил. он.
Также он отметил, что Россия живет ожиданием предстоящего мирового первенства.
"Как только я прилетел, сразу увидел множество вывесок, плакатов, билбордов и прочей атрибутики с символикой мундиаля. Чувствуется, что вся страна очень ждет предстоящий праздник футбола и буквально живет им", — заключил Роналдиньо.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что Неймар восстановится быстрее предполагаемого срока.
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