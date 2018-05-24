Роналдиньо счастлив в Краснодаре

Легендарный футболист Роналдиньо посетил Краснодар в преддверии чемпионата мира — 2018, сообщает газета "Известия"

38-летнего бразильца порадовало, с какой теплотой к нему отнеслись на юге России.

"Это просто чудесно и очень приятно. Я нахожусь далеко от дома, в стране, о которой в Бразилии даже не все знают. И когда я оказываюсь так далеко от родных мест и чувствую теплоту, с которой меня встречают, — это прекрасно", — заявил. он.

Также он отметил, что Россия живет ожиданием предстоящего мирового первенства.

"Как только я прилетел, сразу увидел множество вывесок, плакатов, билбордов и прочей атрибутики с символикой мундиаля. Чувствуется, что вся страна очень ждет предстоящий праздник футбола и буквально живет им", — заключил Роналдиньо.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что Неймар восстановится быстрее предполагаемого срока.