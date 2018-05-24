Президент «Урала» хочет видеть в команде Дзюбу

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что хотел бы видеть в команде нападающего сборной России Артема Дзюбу, передает УралПолит.Ru

"Арендовать Дзюбу? С удовольствием. Для нашего футбола Артем Дзюба это мастер, который может решить исход матча. Он все всем доказал. Даже не то, что он сейчас вышел и все доказывал в тульском "Арсенале". Нет. Он это делал и в "Зените" и в "Спартаке". Все его не любят за его язык, но он очень хороший парень. Я с ним не очень близко знаком, но когда мы с ним разговариваем он очень хорошее впечатление производит. Юмор у него очень хороший. Зря его в этом году отправили в Тулу", — заявил функционер.

Также Иванов заявил, что нападающего уральского коллектива Владимира Ильина хотел купить "Зенит".

"Если будут у Ильина хорошие предложения, то его уход возможен. От "Зенита" были предложения, но они были нечеткими", — рассказал он.

Артем Дзюба на вторую часть чемпионата России был отправлен "Зенитом" в аренду в тульский "Арсенал". За "оружейников" он забил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что в сборной России по футболу сравнили Дзюбу с Терминатором.