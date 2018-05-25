Экс-игрок «Зенита» назвал виновного в провале РФ на ЧМ-2014

Экс-игрок «Зенита» назвал виновного в провале сборной России на ЧМ-2014

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Виктор Файзулин назвал причину провала национальной команды на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

"Все просто. Вратарские ошибки. Мы сами не играли тогда, и сопернику не давали", — цитирует Файзулина "Спорт-Экспресс".

"Команда никому не интересна, футбол никакущий, но мы вымучили гол, а соперник забил за счет вратарской ошибки. Вот и все. И с Алжиром, и с Кореей были равные игры, но… Да, ошибки случаются. И Игорю (Акинфееву) никто ничего не говорил. Все понимают: сегодня он, а завтра ты", — отметил 32-летний футболист.

Ранее Файзулин рассказал о тяжелой травме, из-за которой ему пришлось завершить карьеру.