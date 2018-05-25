Ещё
Экс-игрок «Зенита» назвал виновного в провале РФ на ЧМ-2014
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-игрок «Зенита» назвал виновного в провале сборной России на ЧМ-2014 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Виктор Файзулин назвал причину провала национальной команды на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
"Все просто. Вратарские ошибки. Мы сами не играли тогда, и сопернику не давали", — цитирует Файзулина "Спорт-Экспресс".
"Команда никому не интересна, футбол никакущий, но мы вымучили гол, а соперник забил за счет вратарской ошибки. Вот и все. И с Алжиром, и с Кореей были равные игры, но… Да, ошибки случаются. И Игорю (Акинфееву) никто ничего не говорил. Все понимают: сегодня он, а завтра ты", — отметил 32-летний футболист.
Ранее Файзулин рассказал о тяжелой травме, из-за которой ему пришлось завершить карьеру.
Газета.Ru: последние новости
Болельщики "Ливерпуля" подверглись нападению хулиганов в Киеве Капитаны трех сборных попросили допустить отстраненного за допинг игрока до ЧМ Формат Кубка России по футболу может быть изменен
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»19
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие108
Футбольный талант умер, помочившись в канал141
Манчини высказался о работе в России
Кержаков женится на молоденькой красавице
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Определён лучший гол АПЛ в сезоне 2017/18
Футбол
01:53
В России признали правоту Родченкова
Зимние виды спорта Статьи
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение