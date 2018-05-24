Расписание чемпионата мира по футболу 2018

До старта чемпионата мира по футболу 2018 года осталось менее 30 дней. С 14 июня по 15 июля матчи первого мундиаля, который пройдет на территории России, примут 11 городов.

Встречи группы А, в которую входит и российская сборная, состоятся в шести городах. В Москве, на стадионе «Лужники», 14 июня первенство мира откроют Россия и Саудовская Аравия. На следующий день в Екатеринбурге сыграют Египет и Уругвай. Во втором туре команды обменяются соперниками: 19 июня россияне сыграют с Египтом в Санкт-Петербурге, а 20-го — Уругвай с Саудовской Аравией в Ростове-на-Дону. Матчи последнего тура группы А пройдут в один день, 25 июня, в Волгограде (Саудовская Аравия — Египет) и Самаре (Россия — Уругвай).

Соперники по группе В начнут играть 15 июня. В этот день в Санкт-Петербурге встретятся Иран и Марокко, а в Сочи — Испания и Португалия. Пять дней спустя, 20 июня, на московских «Лужниках» друг другу будут противостоять Португалия и Марокко, а в Казани сыграют Испания и Иран. Заключительные игры между участниками группы В состоятся 25 июня: Португалия встретится с Ираном в Саранске, а Испания с Марокко — в Калининграде.

Сборные Франции, Австралии, Перу и Дании входят в группу С. 16 июня состязания в ней откроют французы и австралийцы на «Казань Арене», продолжат их в тот же день на саранской «Мордовия Арене» Перу и Дания. 21 июня команды Франции и Перу переместятся в Екатеринбург, где сыграют друг против друга, а датчане и австралийцы в тот же день встретятся на «Самара Арене». В третьем туре группы С Дания поборется с Францией в Москве («Лужники»), а Перу — с Австралией в Сочи.

16 июня стадион московского «Спартака» «Открытие Арена» примет первый матч группы D, в котором встретятся команды Аргентины и Исландии. Тогда же в Калининграде сыграют Хорватия и Нигерия. 21-го уже в Нижнем Новгороде аргентинцы поборются с хорватами, а на следующий день в Волгограде — исландцы с нигерийцами. 26 июня Нигерия сыграет с Аргентиной в Санкт-Петербурге, а Исландия с Хорватией — в Ростове-на-Дону.

Фанаты футбола, живущие в Самаре, смогут увидеть первый матч группы Е: Коста-Рика и Сербия сыграют 17 июня. В тот же день Бразилия и Швейцария порадуют болельщиков из Ростова-на-Дону.

22 июня бразильцы и костариканцы переместятся в Санкт-Петербург, где сыграют друг с другом, а Сербия и Швейцария встретятся в Калининграде. Заключительный тур группы Е пройдет 27 июня: на «Открытие Арене» в Москве сойдутся Сербия и Бразилия, а на «Стадионе Нижний Новгород» — Швейцария и Коста-Рика.

17 июня откроются соревнования и в группе F: на поле московских «Лужников» противостоять друг другу будут команды Германии и Мексики. Продолжатся состязания лишь на следующий день: 18 июня в Нижнем Новгороде сыграют Швеция и Южная Корея. 23-го в Сочи встретятся немцы и шведы, а в Ростове-на-Дону — корейцы и мексиканцы. 27 июня Германия сойдется с Южной Кореей в Казани, а Швеция — с Мексикой в Екатеринбурге.

Бельгия и Панама, соперники по группе G, сыграют 18 июня в Сочи, а представляющие ту же группу Англия и Тунис в тот же день сыграют в Волгограде. Через пять дней, 23 июня, Бельгия встретится с Тунисом на «Открытие Арене» (Москва), а на следующий день в Нижнем Новгороде сыграют англичане и панамцы. В последнем туре группы G, который назначен на 28 июня, Англия и Бельгия сыграют в Калининграде, а Панама и Тунис — в Саранске.

Соревнования в последней группе чемпионата мира, H, стартуют 19 июня на «Открытие Арене» в Москве, где сойдутся Польша и Сенегал, а также в Саранске, где сыграют Колумбия и Япония. 24 июня сборные Сенегала и Японии переедут в Екатеринбург, где проведут матч друг с другом. Польша и Колумбия в тот же день встретятся в Казани. В последнем туре группы H поляки и японцы сыграют в Волгограде, а сенегальцы и колумбийцы — в Самаре.

Кроме того, уже известно, где пройдут матчи плей-офф, хотя соперники, которые в них сойдутся, пока не известны. 30 июня встречи 1/8 финала примут Сочи и Казань, 1 июля — Москва («Лужники») и Нижний Новгород, 2 июля — Самара и Ростов-на-Дону, а 3 июля — Санкт-Петербург и вновь Москва («Открытие Арена»).

Четвертьфиналы пройдут 6 июля в Нижнем Новгороде и Казани, а 7-го — в Сочи и Самаре. Полуфиналистов 10 июля примет Санкт-Петербург, а 11-го — Москва («Лужники»). 14 июля в Петербурге состоится матч за третье место, а финал 15 июля примут московские «Лужники».