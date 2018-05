New Balance вместе с bwin разыграет футболки и мячи 

26 мая в Киеве, на НСК «Олимпийский» состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль». New Balance и bwin предлагают любителям футбола поучаствовать в специальной акции и выиграть футболки c символикой «Ливерпуля», а также футбольные мячи от New Balance.