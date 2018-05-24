New Balance вместе с bwin разыграет футболки и мячи

26 мая в Киеве, на НСК «Олимпийский» состоится финальный поединок Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль». New Balance и bwin предлагают любителям футбола поучаствовать в специальной акции и выиграть футболки c символикой «Ливерпуля», а также футбольные мячи от New Balance.

New Balance и букмекер bwin предложат болельщикам заключить пари на матч «Реал Мадрид » — «Ливерпуль», который состоится 26 мая в Киеве и принять участие в специальной акции, в рамках которой будут разыграны футболки из специальной серии и мячи. Участниками акции станут все клиенты bwin, которые заключат пари на финальный матч Лиги чемпионов на сумму не менее 500 рублей.

Чтобы принять участие в розыгрыше футболок, необходимо заключить пари в пользу «Ливерпуля» (например, победа «Ливерпуля» в турнире, в основное время матча, в одном из таймов, в определенный отрезок матча, гол футболиста «Ливерпуля» и т.д.). Возможность выиграть мяч получат все клиенты, которые заключат пари на другие исходы, за исключением ставок в пользу «Ливерпуля». Например, в зачет пойдут ставки на победу «Реала» в турнире или основное время матча, гол футболиста «Реала» и другие. Болельщики получат возможность выиграть и футболки, и мячи — в зачет пойдут пари как в пользу «Ливерпуля», так и на другие исходы в пользу «Реала» или его игроков.

ссылке. По факту розыгрыша призов, все победители получат на свои электронные адреса уникальные цифровые коды, которые можно будет обменять на приз. Регистрация в bwin и детали акции доступны по

Новая коллекция Liverpool FC сезона 18/19 бренда New Balance доступна на территории России в концептуальных магазинах, а также в официальном интернет-магазине newbalance.ru.

O New Balance

New Balance уже более 100 лет производит обувь, одежду и аксессуары для спорта и повседневной жизни и входит в топ самых востребованных и модных спортивных брендов. Благодаря технологичности и актуальному дизайну, New Balance выбирают как для профессиональных занятий спортом, так и для повседневной жизни. Помимо основных регулярно обновляемых коллекций, в ассортименте бренда— лимитированные модели кроссовок, произведенные на фабриках в США Англии . В февраля 2015 года New Balance анонсировал выход на футбольный рынок. Среди партнеров бренда — спортивные федерации и ведущие футбольные клубы «Ливерпуль», «Селтик», «Порту», а также национальные сборные Коста-Рики и Панамы.

Официальный сайт New Balance — www.newbalance.ru

О компании «Джамилько»

Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Саратов, Томск, Компания АО «МФК ДжамильКо» развивает бренд New Balance на территории России с 2010 года. За это время открыто более 49 концептуальных магазинов бренда в таких городах, как Москва Пермь , Ростов на Дону, Краснодар Барнаул , Воронеж, Омск Махачкала . Также активно развивается дилерская сеть, и монобрендовый сайт www.newbalance.ru, работающий в концепции omni-channel.

Компания АО «МФК ДжамильКо» с 1993 года является одним из крупнейших дистрибьюторов одежды, обуви и аксессуаров в России и успешно развивает на российском рынке глобальные бренды с мировым именем. Официальный сайт ДжамильКо www.jamilco.ru

О bwin