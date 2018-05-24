«Фейк-ньюс»: Кличко заступился за финал ЛЧ в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал сообщение о том, что 2000 фанатов «Реала» отказались от билетов на финал Лиги чемпионов, который пройдет в столице Украины, из-за проблем с логистикой и жильем. По мнению градоначальника, эти новости являются фейковыми. Тем временем, в противовес спекуляциям в гостиничном бизнесе, жители Киева стали предлагать гостям финала бесплатное жилье.

До финала футбольной Лиги чемпионов в Киеве осталось всего два дня. Фанаты «Ливерпуля» и мадридского «Реала» испытывают большие сложности с тем, чтобы посетить игру в украинской столице.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что более двух тысяч болельщиков мадридского клуба отказались от билетов на встречу.

Причиной данного решения стали проблемы с логистикой и крайне высокая стоимость путешествия. Для фанатов «Ливерпуля» подготовка к главному футбольному событию весны и вовсе оказалась «настоящим кошмаром».

В защиту киевского финала Лиги чемпионов выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Была сенсация, что болельщики массово сдают билеты, потому что нет жилья или жилье дорогое. Большое количество людей готовы приобрести эти билеты.

Мы связались с клубами «Реал», «Ливерпуль», с фан-клубами, сказали: пожалуйста, кто сдает билеты — дайте информацию, потому что мы готовы купить. Тишина. Это фейк-ньюс.

А то, что цены повышаются при проведении различных акций, это не только в Киеве, это везде таковая мировая практика. К сожалению, город не может регулировать бизнес — это рынок», — цитирует Кличко «Радио Свобода».

Кроме того, киевский мэр заявил о том, ему завидуют все градоначальники планеты.

Знаю, что все мэры мира мне завидуют. Ведь у меня есть отличная возможность показать город благодаря лучшей игре мира. Это самое большое событие в нашей истории.

Я люблю футбол, но прошу прощения, я фанат киевского «Динамо»! Надеюсь, что однажды оно тоже сыграет в финале Лиги чемпионов.

Я знаю, что вы хотите спросить… Вы хотите знать, кого я буду поддерживать в финале в субботу. Но я знаю, кто выиграет… Киев! Мы собираемся победить. Потому что мы имеем честь быть хозяевами такого большого матча», — цитирует Кличко испанское издание AS.

Ранее сообщалось, что причиной, по которой фанаты встречающихся команд не смогут посетить матч, стали невероятно завышенные цены на проживание и авиаперелет в столицу Украины.

Цены на гостиницы во время финального поединка повысились на 3000%, авиаперевозчики увеличили стоимость своих услуг почти в девять раз.

В противовес спекуляциям в гостиничном бизнесе, жители Киева предлагают гостям финала бесплатное жилье.

В украинской столице горожане запустили флешмоб с целью бесплатного размещения болельщиков во время решающего матча сезона.

«Мы не хотим, чтобы Киев запомнили как столицу барыг», — говорится в официальном заявление специальной группы в фейсбуке.

В социальных сетях опубликовано несколько сотен сообщений с хэштегом #FreeKyivCouch4Fans, в которых жители Киева предлагают гостям переночевать. Правда, используют хэштег в своих публикациях и некоторые отели, предлагающие платные услуги.

«Газета.Ru» пообщалась с экс-тренером «Динамо» Сергеем Силкиным и бывшим нападающим сборной России Олегом Веретенниковым на тему того, насколько оправданным было решение о проведении финала Лиги чемпионов в украинской столице.

«Решение УЕФА провести финал в Киеве связано с популяризацией футбола. Организация стремится отдавать матчи не только тем странам, в которых этот вид спорта находится на самом высоком уровне. Как вы помните, в 2008 году Москва принимала финал Лиги чемпионов. И тогда все прошло нормально. Да, некоторые нюансы могут возникать. Но от них никуда не деться», — заявил Силкин.

«Сложно обсуждать решение УЕФА, который отдал финал Киеву, несмотря на то, что сейчас не все спокойно на Украине. Может быть, стоило провести матч и в другом городе.

Однако решение уже приятно. Ничего не изменишь», — отметил Веретенников.

Финальный матч Лиги чемпионов 2017-2018 пройдет 26 мая на киевском стадионе НСК «Олимпийский», который вмещает 70 050 зрителей. Ранее арена принимала ряд встреч чемпионата Европы — 2012, в числе которых был и финал турнира.

Игра между «Реалом» и «Ливерпулем» начнется в 21.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.