«Амкар» может сняться с чемпионата России, его место готов занять «Анжи»

"Амкар" может отказаться от участия в следующем сезоне РФПЛ. Пермский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и рассматривает возможность снятия с чемпионата в ближайшее время.

Занять место "Амкара" готов "Анжи", ставший в прошлом сезоне 14-м и вылетевший после поражения от "Енисея" в стыковых матчах (4:6). Махачкалинский клуб направил в РФС письмо о готовности выступить в РФПЛ в случае снятия одного из участников турнира.

Две недели назад "Амкару" было отказано в выдаче лицензии РФС. Переаттестация запланирована на 30 мая.