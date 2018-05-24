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«Амкар» может сняться с чемпионата России
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«Амкар» может сняться с чемпионата России, его место готов занять «Анжи» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
"Амкар" может отказаться от участия в следующем сезоне РФПЛ. Пермский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и рассматривает возможность снятия с чемпионата в ближайшее время.
Занять место "Амкара" готов "Анжи", ставший в прошлом сезоне 14-м и вылетевший после поражения от "Енисея" в стыковых матчах (4:6). Махачкалинский клуб направил в РФС письмо о готовности выступить в РФПЛ в случае снятия одного из участников турнира.
Две недели назад "Амкару" было отказано в выдаче лицензии РФС. Переаттестация запланирована на 30 мая.
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