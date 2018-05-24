Манчини готов вызвать в сборную Италии Буффона и де Росси

"С Буффоном я говорил по телефону. Он хочет продолжать играть. Все, кто находится в лучшей форме, будут вызваны в сборную Италии. Де Росси? Он тоже может получить приглашение. Двери в команду открыты для всех", — приводит слова Манчини Football Italia.

28 мая сборная Италии проведет первый матч под руководством Манчини. В контрольном поединке итальянцы сыграют против Саудовской Аравии.