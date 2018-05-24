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Манчини готов вызвать в сборную Италии Буффона
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Манчини готов вызвать в сборную Италии Буффона и де Росси 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Reuters
Новый наставник сборной Италии Роберто Манчини подчеркнул, что намерен пригласить в национальную команду экс-голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона и полузащитника "Ромы" Даниэле де Росси.
"С Буффоном я говорил по телефону. Он хочет продолжать играть. Все, кто находится в лучшей форме, будут вызваны в сборную Италии. Де Росси? Он тоже может получить приглашение. Двери в команду открыты для всех", — приводит слова Манчини Football Italia.
28 мая сборная Италии проведет первый матч под руководством Манчини. В контрольном поединке итальянцы сыграют против Саудовской Аравии.
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