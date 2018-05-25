Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове

Игроку мюнхенского футбольного клуба «Бавария» предъявили обвинение в нападении на человека и могут посадить за это в тюрьму, сообщает «Чемпионат».

Осенью 2017 года чилийский полузащитник немецкой команды Артуро Видаль , его брат Сандрино и несколько их друзей отдыхали в ночном заведении столицы Баварии. Около 3:00 в клубе произошла драка, после чего в полицию Мюнхена поступило заявление: мужчина утверждал, что некто ударил его бутылкой водки по голове.

Тогда местные правоохранители инициировали расследование произошедшего, при том что хозяин клуба, в котором инцидент произошел, заявлял, что Видаль никого не бил по голове бутылкой водки.