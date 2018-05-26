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Путин назвал фаворита ЧМ-2018
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Путин назвал фаворита ЧМ-2018 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что сборная Испании по футболу является одним из фаворитов чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает испанское агентство EFE.
Отмечается, что на встрече с представителями международных СМИ президент заявил, что целью проведения чемпионата в России в том числе является модернизация инфраструктуры страны.
«Мы хотим, чтобы этот кубок мира был праздником для мира, и я думаю, что мы этого добьёмся», — подчеркнул Путин.
Ранее Путин выразил надежду на то, что спортивные объекты ЧМ-2018 будут активно использоваться в будущем.
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