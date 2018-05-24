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Спаллетти не хочет торопиться с «Интером»
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Спаллетти не хочет торопиться и подписывать новый контракт с «Интером» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти отметил, что пока не собирается подписывать новый контракт с клубом, сообщает Football Italia. Ранее сообщалось, что руководство миланского клуба предложило 59-летнему специалисту новое соглашение, рассчитанное до 2021 года.
— Новый контракт? У меня есть контракт. Я счастлив в "Интере", и для меня ничего не изменилось, даже если бы мы не попали в Лигу чемпионов на следующий сезон, — заявил Спаллетти. — Вчера клуб подтвердил, что хотел бы продлить со мной соглашение, но даже если они сказали обратное, все было бы по-прежнему. Ты не можешь просто подписать контракт и еще два года получать зарплату, потому что вдруг у тебя не будет результатов, а что если неудачный отрезок, который был у нас в этом году, продлился бы еще на пару матчей? Что тогда делать с контрактом? У меня есть соглашение до следующего года — к чему торопиться?
Спаллетти возглавил "Интер" в начале сезона-2017/18. По итогам года миланская команда заняла четвертое место в чемпионате Италии и спустя шесть сезонов снова вернулась в Лигу чемпионов.
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