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Манчини высказался о работе в России
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Манчини высказался о работе в России 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини признался, что ему понравилось работать в России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
На просьбу журналистов прокомментировать возможное назначение экс-наставника «Наполи» Маурицио Сарри на пост главного тренера «Зенита», Манчини заявил:
«Мне там было хорошо. Я обрел чудесный опыт в Санкт-Петербурге, а Сарри должен сделать свой выбор сам».
Роберто Манчини возглавлял «Зенит» с лета 2017 года. 13 мая 2018 года он ушел с поста главного тренера клуба и принял предложение возглавить сборную Италии.
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