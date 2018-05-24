Манчини высказался о работе в России

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини признался, что ему понравилось работать в России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На просьбу журналистов прокомментировать возможное назначение экс-наставника «Наполи» Маурицио Сарри на пост главного тренера «Зенита», Манчини заявил:

«Мне там было хорошо. Я обрел чудесный опыт в Санкт-Петербурге, а Сарри должен сделать свой выбор сам».

Роберто Манчини возглавлял «Зенит» с лета 2017 года. 13 мая 2018 года он ушел с поста главного тренера клуба и принял предложение возглавить сборную Италии.