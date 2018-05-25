Немецких футболистов изобразили в виде коммунистов

Немецкое издание изобразило футболистов сборной в виде символов коммунизма

Журналисты немецкого издания "11 Freunde" выпустили специальный номер журнала, приуроченный к чемпионату мира по футболу в России, на обложке которого игроки и тренер сборной Германии представлены в виде символов коммунизма. Об этом сообщает "Советский спорт".

Наставник немецкой национальной команды Йоахим Лев предстал в образе Владимира Ленина.