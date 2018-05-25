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Немецких футболистов изобразили в виде коммунистов
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Немецкое издание изобразило футболистов сборной в виде символов коммунизма 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Журналисты немецкого издания "11 Freunde" выпустили специальный номер журнала, приуроченный к чемпионату мира по футболу в России, на обложке которого игроки и тренер сборной Германии представлены в виде символов коммунизма. Об этом сообщает "Советский спорт".
Наставник немецкой национальной команды Йоахим Лев предстал в образе Владимира Ленина.
Защитника мюнхенской "Баварии" Матса Хуммельса художники представили в образе Фридриха Энгельса, а полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила — в образе Карла Маркса.
Ранее сообщалось, что правительство Подмосковья потратило более 1,5 млрд рублей на подготовку к ЧМ-2018.
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