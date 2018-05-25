Немецких футболистов изобразили в виде коммунистов

Журналисты немецкого издания "11 Freunde" выпустили специальный номер журнала, приуроченный к чемпионату мира по футболу в России, на обложке которого игроки и тренер сборной Германии представлены в виде символов коммунизма. Об этом сообщает "Советский спорт".
Наставник немецкой национальной команды Йоахим Лев предстал в образе Владимира Ленина.
Защитника мюнхенской "Баварии" Матса Хуммельса художники представили в образе Фридриха Энгельса, а полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила — в образе Карла Маркса.
Das WM-Sonderheft von 11FREUNDE. Jetzt am Kiosk! pic.twitter.com/6ipuIx13Aq— 11FREUNDE_de (@11Freunde_de) 24 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что правительство Подмосковья потратило более 1,5 млрд рублей на подготовку к ЧМ-2018.