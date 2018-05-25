Ещё
«Краснодар» готов продать своего форварда
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Краснодар» готов продать своего форварда 

Soccer News 8 часов назад
Фото: Soccer News
Тренерский штаб "быков" не рассчитывает на 21-летего румына, в связи с чем, клуб намерен избавиться от него.
"Краснодар" оценивает Ивана в полтора миллиона евро, несмотря на то, что год назад его купили у "Университати Крайова" за четыре миллиона.
Soccer News: последние новости
В августе Роналдиньо женится на двух девушках одновременно Вратарь "Локомотива" отказал "Рубину" Стал известен девиз сборной России на ЧМ-2018
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Велкам ту Раша»: Мутко блеснул английским18
Футбольный талант умер, помочившись в канал146
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Грид-герлз возвращаются15
РФ согласилась с выводами Макларена о допинге4
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Баскетбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение