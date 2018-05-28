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Клубы РФПЛ выступают за увеличение количества матчей
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Прядкин: большинство клубов РФПЛ выступают за увеличение количества матчей в турнире 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство участников Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступают за увеличение количества матчей в турнире. Об этом на пресс— конференции заявил президент лиги Сергей Прядкин.
"Большинство клубов выступают за то, чтобы было больше игр. Что касается расширения, то по инициативе гендиректора "Уфы" Шамиля Газизова было решено опросным путем провести голосование на тему расширения лиги. Чтобы были основания, за счет чего и как будет проводиться расширение", — сказал Прядкин.
Сейчас в РФПЛ участвуют 16 команд. По итогам сезона-2017/18 чемпионом России стал московский "Локомотив". Второе и третье места заняли столичные ЦСКА и "Спартак" соответственно. "Уфа" расположилась на шестом месте, завоевав возможность сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы.
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