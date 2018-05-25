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Мхитарян представил собственный бренд
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Футболист «Арсенала» Мхитарян представил собственный бренд игрушек 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян представил игрушку «Micky Toy» из серии собственного бренда.
Игрушка является копией армянского футболиста. В ближайшее время она будет доступна для приобретения в магазинах.
В прошедшем сезоне Мхитарян забил три гола и сделал девять результативных передач в 26 матчах.
Ранее Эмери заявил, что горд работать в «Арсенале» после Арсена Венгера.
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