Ещё
Месси посчитал сборную Бразилии лучше аргентинцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси считает сборную Бразилии лучше команды Аргентины 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих ожиданиях в преддверии чемпионата мира — 2018 в России. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Люди должны знать, что мы не едем в Россию в качестве фаворитов, но у нас есть ряд очень хороших игроков. Я верю в эту команду. У нас есть футболисты с талантом и опытом. Но мы не можем считать, что мы лучшие, потому что это неправда", — рассказал форвард аргентинскому телеканалу 13.
На групповом этапе чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Исландией, Хорватией и Нигерией.
"Довольно много команд которые лучше нас — Бразилия, Испания, Германия", — подытожил аргентинец.
Ранее Месси рассказал, где он может в будущем продолжить карьеру
Газета.Ru: последние новости
В Кремле отреагировали на получение Абрамовичем гражданства Израиля Футболист сборной России рассказал о завершении карьеры В МИД Литвы назвали "глупой идеей" проведение ЧМ-2018 в России
Комментарии1  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль126
Лондон, гудбай98
Загитова извинилась перед фанатами9
Загитова и ее новая любовь
Странные сувениры к ЧМ-201819
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение