Месси посчитал сборную Бразилии лучше аргентинцев

Месси считает сборную Бразилии лучше команды Аргентины

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих ожиданиях в преддверии чемпионата мира — 2018 в России. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Люди должны знать, что мы не едем в Россию в качестве фаворитов, но у нас есть ряд очень хороших игроков. Я верю в эту команду. У нас есть футболисты с талантом и опытом. Но мы не можем считать, что мы лучшие, потому что это неправда", — рассказал форвард аргентинскому телеканалу 13.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Исландией, Хорватией и Нигерией.

"Довольно много команд которые лучше нас — Бразилия, Испания, Германия", — подытожил аргентинец.

Ранее Месси рассказал, где он может в будущем продолжить карьеру