К барьеру: «Ливерпуль» даст бой «Реалу» в Киеве

26 мая на Олимпийском стадионе в Киеве состоится финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». «Газета.Ru» разбирает подробности того, как команды настраиваются на главный матч сезона.

Хлеб-соль для дружины Клоппа

Обе команды прибыли в столицу Украины за два дня до финальной игры. Первыми в Киев прилетели футболисты «Ливерпуля». В международном аэропорту «красных» встретили с распростертыми объятиями и по традиции хлебом-солью.

Отдельного привета удостоился египетский полузащитник Мохамед Салах , который стал главной звездой «Ливерпуля» в этом сезоне.

Ему персонально вручили букет цветов в знак приветствия и гостеприимства.

Позднее в Киев прилетел мадридский «Реал», чей самолет приземлился примерно в девять часов вечера по местному времени.

Если англичан встретили огромным тортом девушки, одетые в традиционные народные наряды, то «сливочных» были вынуждены обделить вниманием со стороны болельщиков: действующих обладателей кубка Лиги чемпионов последних двух лет попросту закрыли сотрудники охраны.

Роналду встретится с Салахом до вручения «Золотого мяча»

Накануне клубы объявили имена футболистов, которые вошли в окончательные заявки на решающий матч сезона.

Мадридский «Реал» прибыл в Киев в полном составе — Зинедин Зидан взял в поездку абсолютно всех игроков:

Для лидера «Реала» и сборной Португалии Роналду этот финал станет шестым по счету в его карьере в Лиге чемпионов. Больше в составе мадридцев нет ни у кого.

Главным очным противостоянием встречи является соперничество между 33-летним португальцем и «фараоном из Ливерпуля» Салахом.

Если Роналду уже давно застолбил себе место в тройке номинантов на «Золотой мяч» (награда, вручаемая лучшему футболисту года. — «Газета.Ru»), то египтянин своей игрой в текущем сезоне вполне может составить лидеру «Реала» конкуренцию в борьбе за приз.

Вместе с Салахом в Киев на финал Лиги чемпионов прилетели следующие футболисты:

Примечательно, что из данного состава опыта выступлений в финале главного клубного турнира Европы нет ни у кого (Джан имеет золотую медаль Лиги чемпионов, завоеванную в составе мюнхенской «Баварии» в сезоне-2012/13, однако в самом финале немец не участвовал. — «Газета.Ru»)

Не сможет помочь своей команде камерунский защитник Жоэль Матип, который в начале апреля получил серьезную травму бедра и выбыл из строя до конца сезона.

«Финал Лиги чемпионов — просто очередная игра»

За два дня до матча футболисты поделились своими ожиданиями от матча. Например, капитан «Реала» Серхио Рамос не забыл подколоть своего главного и самого принципиального соперника — «Барселону» — и заявил, что «сливочные» сделают все для победы в Лиге чемпионов ради того, чтобы затмить успехи сине-гранатовых в испанском первенстве.

«Барселона» отлично провела сезон, и они заслужили два трофея. Но, когда ваш прямой конкурент выигрывает Лигу чемпионов, ситуация меняется. Мы можем затмить их достижение. Думаю, нам не стоит волноваться перед финальным матчем. Нужно просто выйти на поле и продемонстрировать свои лучшие качества», — сказал Рамос.

Напомним, что «Барселона» в этом сезоне стала чемпионом страны, а также завоевала Кубок Испании, но в Лиге чемпионов потерпела фиаско, уступив на стадии четвертьфинала итальянской «Роме».

Не смог не высказаться в адрес «Барсы» и бразильский полузащитник «Реала» Каземиро, который вспомнил высказывание бывшего игрока каталонского клуба Хави Эрнандеса (в январе 2018 года Хави усомнился в профессионализме Каземиро в некоторых компонентах игры в футбол. — «Газета.Ru»).

«Хави может говорить все, что захочет, но я четвертый год в «Реале», и у меня впереди четвертый финал Лиги чемпионов. Я никогда не перейду в «Барселону», ведь у меня нет «ДНК „Барсы“, о котором он постоянно говорит. Я буду играть в „Реале“ до самой смерти», — заявил 26-летний бразилец.

Многие эксперты и любители футбола называют мадридский клуб фаворитом решающей встречи, однако испанский защитник «Ливерпуля» Альберто Морено с этим не согласен.

«Все игроки «Реала» хороши, они всегда выкладываются на сто процентов. Нам предстоит сложная игра, но мы провели отличный год и можем рассчитывать на успех. В Испании «Реал» называют фаворитом финала, но я не согласен с этим. Люди могут говорить все, что им вздумается. Мы избегаем подобных комментариев», — заявил Морено.

Для испанца это третий финал в еврокубках: ранее он дважды участвовал в финале Лиги Европы (в 2014 году в составе «Севильи» завоевал золотые медали, а в 2016 году вместе с «Ливерпулем» проиграл своей бывшей команде). Правда, маловероятно, что главный тренер «красных» Юрген Клопп выпустит Морено в старте.

Зато в участии главной звезды «Ливерпуля» Салаха можно быть уверенным на 100%. Сам же египтянин не придает особого статуса финальному матчу.

«Я верил в успех «Ливерпуля» на сто процентов с самого начала. Когда только прибыл в клуб, был уверен, что мы сможем далеко пройти в Лиге чемпионов. И вот мы в финале. Это что-то невероятное. Результат достигнут благодаря усердной работе и преданности делу.

Что касается отношения к финалу, для меня каждый матч — просто очередная игра. Я всегда сфокусирован, устремлен к победе. Не хочу чувствовать дополнительное давление, но, безусловно, понимаю, что финал Лиги чемпионов — важная игра для всей команды», — сказал Салах.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 26 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве в 21:45 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.