«Велкам ту Раша»: Мутко блеснул английским

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Мутко по-английски пригласил иностранцев на чемпионат мира по футболу 

ТАСС 1 час назад
Вице-премьер РФ Виталий Мутко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пригласил иностранных гостей на чемпионат мира по футболу словами "Welcome to Russia" ("Добро пожаловать в Россию").
"Добро пожаловать, welcome to Russia", — сказал он, отвечая на вопрос иностранного гостя о готовности страны к ЧМ-2018.
По его словам, Россия полностью готова к проведению чемпионата.
"Вся инфраструктура… стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд полностью завершены и будут переданы оргкомитету и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно готовы", — добавил он.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия". ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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Комментарии18  Ещё 10 источников 
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