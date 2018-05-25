«Велкам ту Раша»: Мутко блеснул английским

Мутко по-английски пригласил иностранцев на чемпионат мира по футболу

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пригласил иностранных гостей на чемпионат мира по футболу словами "Welcome to Russia" ("Добро пожаловать в Россию"). "Добро пожаловать, welcome to Russia", — сказал он, отвечая на вопрос иностранного гостя о готовности страны к ЧМ-2018. По его словам, Россия полностью готова к проведению чемпионата. "Вся инфраструктура… стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд полностью завершены и будут переданы оргкомитету и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно готовы", — добавил он. ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия". ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.