Швед пожелал удачи сборной России

Баскетболист «Химок» пожелал удачи сборной России по футболу на ЧМ-2018

Защитник баскетбольного клуба "Химки" Алексей Швед рассказал о том, посетит ли матчи чемпионата мира по футболу, а также пожелал сборной России удачи на мировом первенстве.

"Пока не знаю. Если позовут на какой-то матч, с удовольствием. Я не большой поклонник футбола, но когда играет наша сборная, стараюсь смотреть эти матчи. Хочу пожелать ребятам удачи на мировом первенстве, надеюсь им удастся решить поставленные перед командой задачи", — цитирует Шведа газета "Известия"

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.