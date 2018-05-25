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Швед пожелал удачи сборной России
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Баскетболист «Химок» пожелал удачи сборной России по футболу на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защитник баскетбольного клуба "Химки" Алексей Швед рассказал о том, посетит ли матчи чемпионата мира по футболу, а также пожелал сборной России удачи на мировом первенстве.
"Пока не знаю. Если позовут на какой-то матч, с удовольствием. Я не большой поклонник футбола, но когда играет наша сборная, стараюсь смотреть эти матчи. Хочу пожелать ребятам удачи на мировом первенстве, надеюсь им удастся решить поставленные перед командой задачи", — цитирует Шведа газета "Известия".
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.
Сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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