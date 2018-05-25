Буффон близок к переходу в «ПСЖ»

СМИ: Буффон сообщил своему окружению о переходе в «ПСЖ»

Экс-вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон сообщил своему окружению о решении перейти в "ПСЖ", утверждает Le Parisien . Ранее стало известно, что французский клуб предложил футболисту контракт на 4 года с зарплатой 8 миллионов евро за сезон.

40-летний футболист покинул "Ювентус" на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он провел 21 матч в чемпионате Италии, пропустил 14 мячей и 12 раз отыграл "на ноль".

СМИ: "ПСЖ" предложил Буффону контракт на четыре года // СМИ: агент Буффона провел переговоры с "ПСЖ"