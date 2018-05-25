«Мы на Украине четыре часа, а нас уже атаковали»

Болельщики «Ливерпуля», прибывшие в Киев на финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала» , были атакованы 20 местными хулиганами. Нападавшие окружили британцев в ресторане и начали кидать в них предметы мебели и посуду. Несколько фанатов пострадало, а один из них был по ошибке атакован полицией. Из группы злоумышленников были задержаны только два человека.

Уже завтра, 26 мая, в Киеве состоится финал самого престижного клубного турнира в Европе — Лиги чемпионов. 12-кратный (и действующий) обладатель этого трофея мадридский «Реал» встретится с «Ливерпулем», который побеждал в ЛЧ пять раз и однажды даже сумел совершить чудесный камбэк в решающем матче, отыгравшись со счета 0:3, а затем одолев «Милан» по пенальти.

Однако грандиозная вывеска грядущей встречи оказалась омрачена неприятным происшествием: болельщики «Ливерпуля» подверглись нападению местных хулиганов.

Фанаты решили поужинать в ресторане недалеко от внушительного Олимпийского стадиона, на котором состоится финальная игра их любимых команд.

Внезапно заведение окружили примерно 20 человек, скрывающих свое лицо под маской. Нарушители принялись кидать в гостей Киева предметы мебели — столы, стулья — и стеклянную посуду.

В результате налета несколько фанатов «Ливерпуля» получили многочисленные порезы головы и шеи.

«Мы просто обедали и были погружены в свои дела, когда произошло нападение. Я приехал сюда совсем не для такого, а просто чтобы посмотреть футбол, — рассказывал в комментарии изданию Mirror один из пострадавших. — Мы прилетели в Киев буквально четыре часа назад, и на нас уже напали, это ужасно».

Другой пострадавший фанат, пытавшийся убежать с места происшествия, был повален на землю подоспевшей полицией — его приняли за хулигана.

«Я не сделал ничего плохого, я просто хотел поужинать!» — кричал болельщик, пока его заковывали в наручники.

К моменту прибытия правоохранительных органов большинство нападавших действительно успели скрыться. Полиция задержала только двух злоумышленников.

Mirror

Вскоре стало известно, что англичане по какой-то причине отказались писать на них заявление.

«Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке, и к управлению полиции доставили двух пострадавших иностранцев. Во время общения задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие отказались от написания заявлений», — сообщил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Тем не менее был составлен протокол происшествия, и теперь хулиганы могут понести наказание за административное правонарушение.

После этого инцидента многие фанаты «Ливерпуля», должно быть, перестали сильно жалеть о том, что не смогли приехать в Киев. Дело в том, что ранее три чартерных рейса из Англии в столицу Украины были отменены из-за того, что в местном аэропорте «Борисполь» не смогли организовать место для их посадки.

В частности, авиационным властям не понравился размер самолетов, и долгое обсуждение вопроса закончилось ничем.

По информации Times, один из рейсов планировалось осуществить в четверг, а еще два — в пятницу, за день до встречи «Реала» и «Ливерпуля». Остается надеяться, что фанаты смогут возместить себе потерю денег на футбольные билеты.

Что касается болельщиков испанского гранда, то они тоже добрались до Киева далеко не в полном составе. Как сообщает газета AS, около 2200 обладателей сезонных абонементов на матчи «Реала» сдали свои билеты из-за сумасшедших цен на номера в украинских отелях.

В даты проведения финала Лиги чемпионов одна ночь в киевской гостинице может обойтись иностранцам от €1,7 до €12,5 тыс.

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что не в силах бороться с неадекватным ростом цен, однако ни о каких массовых отказах от билетов речи не идет.

«То, что цены повышаются при проведении различных акций, — это не только в Киеве, это везде таковая мировая практика. К сожалению, город не может регулировать бизнес — это рынок, — констатировал чиновник в эфире «Радио Свобода» . — Была сенсация, что болельщики массово сдают билеты, потому что нет жилья или оно дорогое.

Большое количество людей готовы приобрести эти освободившиеся билеты.

Мы связались с клубами «Реал», «Ливерпуль», с их фан-клубами, сказали: пожалуйста, кто сдает билеты — дайте информацию, потому что мы готовы купить. Тишина. Это фейк-ньюс».

Тем не менее в российском фан-клубе «сливочных» подтвердили, что определенные проблемы с поездкой в Киев все-таки имели место.

«Мы едем в Киев и знакомы с этими проблемами. Крупные события вызывают приток туристов. В Киеве огромные, просто неадекватные цены на жилье. Снять номер на несколько ночей в двухзвездочном отеле обойдется в 150-600 тыс. рублей», — приводит слова представителя фан-клуба RT.

Болельщик также добавил, что такие суммы слишком велики даже для испанских болельщиков, многие из которых отказались от поездки в столицу Украины из-за высоких цен на перелет и на жилье.