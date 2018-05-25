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Адвокат арестованного фаната рассказал о жестокости к русским
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Адвокат арестованного в Мюнхене фаната «Спартака» рассказал о жестокости к русским 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат арестованного фаната "Спартака" Павла Косова Ален Дюфло рассказал о том, что считает данное дело политическим. Слова специалиста передает "Чемпионат.com".
"Это эпизод из серии про Солсбери и Скрипаля, только речь не о шпионах, а о фанатах. Нет ни доказательств, ни данных о состоянии пострадавшего. Есть лишь установка — найти и жестко наказать любого русского.
Если ваши чиновники не включатся, то двое парней станут жертвами самого странного обвинения в моей практике. Признаться, я удивлен, так как слышал, что в России своих людей не бросают, хотя на деле вижу обратное. Что происходит?
Дело Косова квалифицируется как криминал, и он действительно может получить 15 лет. Дело в том, что, во-первых, следствие трактует это событие как вооруженное нападение — не важно, с пистолетами, прутьями или стульями. Во-вторых, отмечается, что англичанин находился в коме на грани смерти и остался парализованным", — заявил Дюфло.
Ранее футболистам сборной Аргентины рассказали о соблазнении русских девушек.
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