Дзюба: никто не будет бегать за Салахом

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба уверен, что защитники национальной команды справятся с атакой сборной Уругвая во главе с Луисом Суаресом и Эдинсоном Каваии и команды Египта во главе с Мохаммедом Салахом «Я верю в своих ребят. И обороняются не только защитники, а вся команда. Никто не будет персонально играть, скажем, с Салахом, бегать за ним. Все должны его остановить. Тому, кто против Салаха окажется, помогут партнёры», — цитирует Дзюбу Sport24. Он также рассказал, как нейтрализовать Салаха и его скорость. «Да, Салах очень быстрый. Но есть много нюансов, как ему противостоять. Встречать, например, во время приёма мяча. Салаха мы уважаем, но не боимся», — добавил Дзюба. Ранее бывший футболист сборной России Роман Павлюченко заявил, что не стоит опасаться лидера национальной команды Египта Мохаммеда Салаха.