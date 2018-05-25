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Дзюба: никто не будет бегать за Салахом
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Дзюба: никто не будет бегать за Салахом 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба уверен, что защитники национальной команды справятся с атакой сборной Уругвая во главе с Луисом Суаресом и Эдинсоном Каваии и команды Египта во главе с Мохаммедом Салахом.
«Я верю в своих ребят. И обороняются не только защитники, а вся команда. Никто не будет персонально играть, скажем, с Салахом, бегать за ним. Все должны его остановить. Тому, кто против Салаха окажется, помогут партнёры», — цитирует Дзюбу Sport24.
Он также рассказал, как нейтрализовать Салаха и его скорость.
«Да, Салах очень быстрый. Но есть много нюансов, как ему противостоять. Встречать, например, во время приёма мяча. Салаха мы уважаем, но не боимся», — добавил Дзюба.
Ранее бывший футболист сборной России Роман Павлюченко заявил, что не стоит опасаться лидера национальной команды Египта Мохаммеда Салаха.
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