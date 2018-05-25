Закрытие Чемпионата КЛ по мини-футболу

Серии А и Серии С! В воскресенье пройдет заключительный тур сразу в трех сериях Чемпионата Корпоративной Лиги по мини-футболу: Суперсерии

И если в Суперсерии уже известен Чемпион — Банк Авангард , то в других Сериях борьба за главные награды Чемпионата только начинается! Чтобы не пропустить развязку Чемпионата, приглашаем всех принять участие в этом празднике футбола. Ведь помимо интереснейших матчей, вас ждет торжественная церемония закрытия, вручение как командных, так и индивидуальных наград по итогам сезона!

Команды получат эксклюзивные награды, изготовлены по специальному заказу для Чемпионата Корпоративной Лиги!

Болельщиков традиционно ждет теплый прием, питание, детский уголок для самых юных болельщиков, возможность выиграть приятные подарки от партнеров и организаторов чемпионата — все, чтобы отлично провести воскресный день!

А для тех, кто не сможет поддержать команды на трибунах, на сайте будет доступна прямая трансляция ! В эти выходные футбол будет с вами в любом случае!