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«Реал» намерен предложить «Ливерпулю» обмен
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СМИ: «Реал» намерен предложить «Ливерпулю» обмен 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Reuters
Руководство мадридского "Реала" намерено предложить английскому "Ливерпулю" обмен с участием Мохамеда Салаха и Кейлора Наваса, сообщает Don Balon.
Сообщается, что в приобретении египтянина заинтересован президент "Реала" Флорентино Перес. Ранее руководство "Ливерпуля" установило стоимость выкупа контракта Салаха в размере 200 миллионов евро, но Перес намерен предложить английскому клубу вратаря Кейлора Наваса и денежную доплату.
Ранее Don Balon сообщал, что Салах поставил перед руководством "Реала" два условия — гарантированное место в стартовом составе "королевского клуба" и вторая по размеру зарплата после лидера команды Криштиану Роналду.
В субботу на стадионе "Олимпийский" в Киеве "Реал" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов.
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