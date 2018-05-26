СМИ: «Реал» намерен предложить «Ливерпулю» обмен

Сообщается, что в приобретении египтянина заинтересован президент "Реала" Флорентино Перес. Ранее руководство "Ливерпуля" установило стоимость выкупа контракта Салаха в размере 200 миллионов евро, но Перес намерен предложить английскому клубу вратаря Кейлора Наваса и денежную доплату.

Ранее Don Balon сообщал, что Салах поставил перед руководством "Реала" два условия — гарантированное место в стартовом составе "королевского клуба" и вторая по размеру зарплата после лидера команды Криштиану Роналду

В субботу на стадионе "Олимпийский" в Киеве "Реал" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов.