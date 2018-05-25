Роналдо нашел аналог Месси

«Я люблю Салаха. Он невероятный игрок с потрясающими возможностями. Он как Месси. Недавно я прочитал, что египтянин считал меня своим кумиром. Я был восхищен», — заявил Роналдо.

«Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов 26 мая. Встреча состоится в Киеве. По мнению Роналдо, испанский клуб одержит победу со счетом 3:2. Мадридцы являются действующими обладателями трофея.

В сезоне-2017/2018 на счету Салаха 48 мячей в 56 поединках во всех турнирах. Он был назван лучшим игроком Английской премьер-лиги по версии Ассоциации футбольных журналистов. В 59 играх Месси также забил 48 раз.