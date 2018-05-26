Ещё
Роналду хочет стать актером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналду планирует попробовать себя в качестве актера 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что по окончании футбольной карьеры он может податься в шоу-бизнес, передает "Советский спорт".
"У меня много различных идей. В частности, хочу попробовать себя в качестве актера. Понятное дело, что это будут второстепенные роли, все-таки у меня не так много опыта в данной отрасли. Хотя, я часто снимаюсь в рекламе и это дает мне какую-никакую практику", — цитирует Роналду El Chiringuito de Jugones.
Он подчеркнул, что данный вид деятельности является близким для него.
"Вообще мне нравится сниматься на камеру. Я свободно общаюсь на английском, португальском и испанском языках. Правда, я опасаюсь, что когда я появлюсь на экране, мне припишут образ некого "красавчика" и не оценят саму актерскую работу", — добавил Роналду.
33-летний Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. В составе "королевского клуба" он трижды выигрывал Лигу чемпионов. Контракт португальца со "сливочными" истекает в 2021 году.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: испанский тренер покинул сборную Украины ради "Спартака" Роналдо сравнил Салаха с Месси СМИ: полиция Киева применила грубую силу при задержании пострадавшего фаната "Ливерпуля"
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA ударил соперника ногой в пах и сломал палец2
В хоккеисте из США поселился 63-сантиметровый червь41
Янькова потерпела первое поражение в ММА1
Рианчо ушел из сборной Украины в «Спартак»
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием179
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение