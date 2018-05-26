Роналду хочет стать актером

Роналду планирует попробовать себя в качестве актера

"У меня много различных идей. В частности, хочу попробовать себя в качестве актера. Понятное дело, что это будут второстепенные роли, все-таки у меня не так много опыта в данной отрасли. Хотя, я часто снимаюсь в рекламе и это дает мне какую-никакую практику", — цитирует Роналду El Chiringuito de Jugones.

Он подчеркнул, что данный вид деятельности является близким для него.

"Вообще мне нравится сниматься на камеру. Я свободно общаюсь на английском, португальском и испанском языках. Правда, я опасаюсь, что когда я появлюсь на экране, мне припишут образ некого "красавчика" и не оценят саму актерскую работу", — добавил Роналду.

33-летний Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. В составе "королевского клуба" он трижды выигрывал Лигу чемпионов. Контракт португальца со "сливочными" истекает в 2021 году.