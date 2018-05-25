Ещё
Бекхэм — Зидану: пожалуйста, обыграй «Ливерпуль»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бекхэм — Зидану: пожалуйста, обыграй «Ливерпуль» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Instagram
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм пожелал главному тренеру мадридской команды Зинедину Зидану удачи в финале Лиги чемпионов.
«Хочу поздравить Зизу, он невероятен в «Реале». Быть успешным игроком, а потом стать успешным боссом, большим боссом, — это невероятно. Просто хочу пожелать Зизу, боссу, президенту, клубу удачи в финале Лиги чемпионов. И, пожалуйста, обыграй «Ливерпуль», пожалуйста», — сказал Бекхэм.
Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» пройдёт в Киеве 26 мая. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат.com: последние новости
В Бразилии сообщили, что Роналдиньо женится на двух девушках СМИ: Видалю грозит тюремный срок за участие в драке Вратарь сборной Египта: мы вместе решим о соблюдении поста во время Рамадана
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием158
Скончалась известная спортсменка25
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Грид-герлз возвращаются15
Футбольный талант умер, помочившись в канал146
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение