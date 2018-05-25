Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм пожелал главному тренеру мадридской команды Зинедину Зидану удачи в финале Лиги чемпионов.
«Хочу поздравить Зизу, он невероятен в «Реале». Быть успешным игроком, а потом стать успешным боссом, большим боссом, — это невероятно. Просто хочу пожелать Зизу, боссу, президенту, клубу удачи в финале Лиги чемпионов. И, пожалуйста, обыграй «Ливерпуль», пожалуйста», — сказал Бекхэм.
Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» пройдёт в Киеве 26 мая. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.