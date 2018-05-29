Дракслер призвал игроков уезжать чемпионата Германии

Полузащитник сборной Германии призвал футболистов уезжать немецкого чемпионата

Немецкий полузащитник французской команды "ПСЖ" Юлиан Дракслер рассказал о положительной аспектах карьеры вне национального чемпионата Германии. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Играть за рубежом — огромный плюс для футболиста как в личностном, так и в карьерном планах. Это новый язык, новая среда и менталитет людей. В таких условиях учишься преодолевать любые проблемы", — цитирует футболиста издание AS.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Дракслер провел в составе "парижан" 30 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

"Каждый, кто играет за пределами своей страны, учится у разных тренеров, из разных стран и разных систем, весь этот опыт может быть интегрирован в национальную команду", — подытожил Драсклер.

В расширенный список сборной Германии на чемпионат мира — 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, вошли девять игроков из зарубежных чемпионатов.

Подопечные Йоахима Лёва в группе F сыграют с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.