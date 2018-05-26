Швейцария сняла обвинения с Мишеля Платини 

Прокуратура Швейцарии сняла все обвинения в коррупции с бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. Такое решение было принято в связи с недостаточным количеством улик. В итоге Платини был допрошен по делу в качестве важного свидетеля.
"Мы можем подтвердить, что данное расследование не проводится против Платини в связи с обвинениями его в коррупции. Мы также можем сообщить, что ваш руководитель не будет инкриминирован в этом разбирательстве", — говорится в письме прокурора к адвокату Платини, которое цитирует ТАСС.