Ещё
Швейцария сняла обвинения с Мишеля Платини
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швейцария сняла обвинения с Мишеля Платини 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: EPA
Прокуратура Швейцарии сняла все обвинения в коррупции с бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. Такое решение было принято в связи с недостаточным количеством улик. В итоге Платини был допрошен по делу в качестве важного свидетеля.
"Мы можем подтвердить, что данное расследование не проводится против Платини в связи с обвинениями его в коррупции. Мы также можем сообщить, что ваш руководитель не будет инкриминирован в этом разбирательстве", — говорится в письме прокурора к адвокату Платини, которое цитирует ТАСС.
Вести.Ru: последние новости
Роналдиньо собирается жениться сразу на двух девушках Мать Роналду рассказала, что думала от него избавиться Фанаты "Ливерпуля" подверглись нападению в Киеве
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA ударил соперника ногой в пах и сломал палец4
Янькова потерпела первое поражение в ММА1
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием179
Рианчо ушел из сборной Украины в «Спартак»
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение