Финал Лиги Чемпионов: на кого ставить

Уже в эту субботу в Киеве состоится финальный матч Лиги чемпионов. За главный еврокубок поборются «Реал» и «Ливерпуль». Статистика выступлений обеих команд обещает болельщикам яркую игру с большим обилием голов. Обе команды сильны в атаке, имеют в составе ярких бомбордиров в лице Роналду , Бэйла и Бензема у "Реала" и Салаха, Фирмино и Мане у "Ливеруля". Тем не менее, на сторое "Реала" сразу два жирных плюса. Это его состав, который выглядит мощнее, учитывая, что за него будет играть чуть ли на самое сильное трио текущего евросезона. И второй момент — никто из нынешнего «Ливерпуля» никогда раньше не играл в финалах Лиги чемпионов, в связи с чем игрокам может не хватить опыта. К какому раскладу стоит готовиться, рассказывают в БК "Лига Ставок"

За последние годы «Ливерпуль» и «Реал» встречались дважды, оба раза победили мадридцы. При этом за всю историю ЛЧ английский клуб выиграл в финале у испанского только один раз из четырех, и это была встреча «Ливерпуля» и «Реала». В нынешнем турнире «Ливерпуль» забил 46 мячей, а «Реал» провёл на две игры меньше и имеет в активе 30 голов.

В финале болельщики точно увидят Криштиану Роналду, с большой долей вероятности выступят Дани Карвахаль и Иско. В распоряжении Зинедина Зидана будут все сильнейшие игроки. Он может первым среди тренеров завоевать три трофея подряд.

При таком раскладе победа мадридцев у букмекеров в основное время идёт за 2.25, «Ливерпуля» — за 3.15, а ничья после основного времени оценивается в 4.05, рассказали в БК "Лига Ставок" ( Сделать ставку ).

Анализируя возможные варианты игры, любители рискованных ставок выбирают вариант «обе команды забьют» (у букмекеров он идёт за 1.33). И такой исход вполне логичен: на одном поле встретятся две остроатакующие команды с очевидными проблемами в защите и мощнейшими группами атаки. Еще один вариант «Обе забьют — нет», который идет у букмекеров за 3.15. В БК "Лига Ставок" отмечают, что при таком раскладе шансы на успех весьма невысоки, но для такого коэффициента риск вполне оправдан.

Стоит обратить внимание еще два расклада — «победа „Ливерпуля“ в первом тайме с нулевой форой» и «Ливерпуль» откроет счёт». Каждый из них оценивается у букмекеров в 2.10. По аналогичной шкале оценивается гол Мохамеда Салаха (такой вариант имеет право на жизнь, если подстраховка у «Реала» будет работать через раз).

Если выбирать более надежные варианты, то, как рассказали в БК "Лига Ставок", тут стоит обратить внимание на группы с невысокими коэффициентами. Одной из лучших является ставка «тотал владения мячом „Реала“ меньше 54,5%» за 1.85. В данном случае «Ливерпуль» наиболее эффективен именно на свободном пространстве, а из-за уязвимости «Реала» на флангах обороны Зидан, скорее всего, будет действовать максимально компактно перед своей штрафной.

Не исключен и еще один вариант — ставка «Реал» подаст больше угловых» за 1.55, поскольку «Ливерпуль» стремится играть вертикально и не так активно использует углы поля. Третий достойный внимания вариант — «второй тайм результативнее первого» за 1.95, так как из последних семи матчей с испанскими клубами «Ливерпуль» выиграл только один (3:0 с «Вильяреалом») при двух ничьих и четырех поражениях.

При любом из раскладом у каждого болельщика есть повод для родости — это формат, благодаря которому не придется «заниматься математикой». Всё решит один матч, кто забьёт больше, тот и победит.