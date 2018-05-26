У российских футболистов взяли 200 допинг-проб

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что в период с января по апрель 2018 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло более 200 допинг-проб у выступающих в России футболистов, сообщает ТАСС

"По линии РУСАДА в 2017 году взято 114 проб, за четыре месяца 2018 года — уже более 200. Международная федерация футбола (ФИФА) в 2017-18 годах взяла около 100 проб. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) берет пробы после каждого матча еврокубков и часто присылает контроль на базы клубов — так что по их линии проб взято не менее 300.

И это, если только считать пробы мочи: почти всегда одновременно берут и кровь, так что проводится около 1500 тыс. исследований", — заявил Безуглов.