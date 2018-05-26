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Мутко: РФС добился финансовой стабильности
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Мутко заявил, что РФС добился финансовой стабильности 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что Российский футбольный союз (РФС) добился финансовой стабильности, передает ТАСС.
Об этом чиновник рассказал во время конференции РФС.
"Мы два года назад были в сложной ситуации с точки зрения финансов и говорили, что у нас сейчас простая задача — стабилизировать управление, мы это сделали. В последних турах мы видели новые стадионы, которые подняли интерес. Сейчас у нас задача создать объективные взгляды на футбол, чтобы ни у кого не возникало претензий", — подчеркнул Мутко.
Также он сообщил, с какой целью проводятся конференции РФС.
"Конференция важна с точки зрения развития футбола в России, мы примем ряд решений, речь пойдет о наделении большими полномочиями РФС — прежде всего, конференции. Это связано с прозрачностью, утверждением бюджета — мы будем определять всю стратегию финансовой политики. Будут связаны вопросы с уточнениями ряда полномочий", — добавил вице-премьер.
Ранее Мутко пригласил иностранцев в Россию на английском языке.
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