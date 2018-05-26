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Букмекеры резко повысили коэффициенты на финал Лиги чемпионов
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Букмекеры резко повысили коэффициенты на финал Лиги чемпионов 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: Reuters
26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».
Букмекер bwin предложил повышенные коэффициенты на матч. Победа «Реала» оценивается аналитиками по коэффициенту 2.15, на победу «Ливерпуля» можно сделать ставку с коэффициентом 3.20, ничья в основное время оценивается коэффициентом 3.75 (Сделать ставку).
«Реал» подходит к старту главного матча в сезоне в статусе фаворита — команды, выигравшей два титула подряд, поэтому болельщики английской команды вправе ожидать от своего клуба аккуратной игры с первых минут и борьбы по ходу всего матча.
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