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На российских футболистов потратили миллиард за год
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На российских футболистов потратили миллиард за год 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Расходы Российского футбольного союза на сборные команды страны в 2017 году составили 1 245,1 млн рублей, говорится в отчете о деятельности организации за прошлый год.
Общая величина расходов составила 3 178,4 млн рублей, что на 84,6 млн (2,9%) меньше запланированной суммы. В структуре расходов 39,2% от суммы приходится на функционирование института сборных команд, 16,3% — административные расходы, 10,3% — погашение кредиторской задолженности, 8,1% — судейство и инспектирование, 7,7% — обеспечение коммерческих обязательств, 7% — проведение турниров и соревнований, 5,9% — программы развития, 5,5% — налоговые выплаты.
В 2017 году РФС полностью погасил кредиторскую задолженность. Бюджет расходов организации впервые за долгие годы оказался безубыточен. Остаток средств РФС на конец 2017 года составил 161,7 млн рублей.
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