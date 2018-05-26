На российских футболистов потратили миллиард за год

Расходы Российского футбольного союза на сборные команды страны в 2017 году составили 1 245,1 млн рублей, говорится в отчете о деятельности организации за прошлый год.

Общая величина расходов составила 3 178,4 млн рублей, что на 84,6 млн (2,9%) меньше запланированной суммы. В структуре расходов 39,2% от суммы приходится на функционирование института сборных команд, 16,3% — административные расходы, 10,3% — погашение кредиторской задолженности, 8,1% — судейство и инспектирование, 7,7% — обеспечение коммерческих обязательств, 7% — проведение турниров и соревнований, 5,9% — программы развития, 5,5% — налоговые выплаты.

В 2017 году РФС полностью погасил кредиторскую задолженность. Бюджет расходов организации впервые за долгие годы оказался безубыточен. Остаток средств РФС на конец 2017 года составил 161,7 млн рублей.