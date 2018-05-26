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Самедов назвал любимый город
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Самедов назвал свой любимый город 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Самедов назвал свой любимый город, передает Sport24.
"Люблю Флоренцию, Милан и вообще Италию. Единственное, насчет Рима –— фифти-фифти. Не люблю Париж, Англию. Сложно сказать, почему. Мы играли в Лондоне, в Ливерпуле. Не мое. Чисто по атмосфере не нравится", — заявил футболист.
Также он рассказал, какие выпуски "ВДудя" понравились больше остальных.
"Баста не зашел. Очень понравились Александр Невзоров и Юрий Шевчук. А еще Алексей Серебряков — вообще не понял, почему его все так критиковали. Посмотрел с большим удовольствием, люблю этого актера. Смотрел "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" — тяжелый фильм, но правдивый. Показывает всю нашу изнанку. Похожие ощущения были, когда смотрел "Груз 200" — но это прямо совсем сложная история", — добавил Самедов.
Ранее игрок сборной России по футболу рассказал, что делает в свободное время.
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