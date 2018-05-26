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Яхту Роналду захватили вооруженные таможенники
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Вооруженные таможенники захватили яхту Роналду 

Рамблер 53 минуты назад
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о неприятной истории, в которую попала его семья после того, как его обвинили в неуплате налогов в Испании. Во время отдыха на испанском острое Форментера вооруженные полицейские штурмовали его яхту в рамках расследования, пишет Mirror.
В прошлом году испанские налоговые органы начали расследование в отношении звезды «Реала», которого обвинили в уклонении отплаты налогов на сумму в 17 млн долларов. В попытке урегулировать ситуацию Роналду предложил заплатить около 16 млн долларов и признать четыре эпизода уклонения от уплаты налогов. Ожидается, что конфликт будет разрешен до чемпионата мира 2018 года в России.
«На Форментере тысячи лодок, но полиция выбрала самую маленькую. У них было оружие и камеры. Я спросил: "Мы убийцы, что ли? Что здесь происходит?» — рассказал спортсмен
Зарплата Роналду составляет около € 30 млн в год.
Роналду практически догнал по зарплате форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, который зарабатывает 35 миллионов, семь из них в качестве бонусов.
Однако до самого высокооплачиваемого футболиста — форварда «Барселоны» Лионеля Месси с его 45 миллионами обоим спортсменам по-прежнему далеко.
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