Яхту Роналду захватили вооруженные таможенники

Вооруженные таможенники захватили яхту Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о неприятной истории, в которую попала его семья после того, как его обвинили в неуплате налогов в Испании. Во время отдыха на испанском острое Форментера вооруженные полицейские штурмовали его яхту в рамках расследования, пишет Mirror.

В прошлом году испанские налоговые органы начали расследование в отношении звезды «Реала», которого обвинили в уклонении отплаты налогов на сумму в 17 млн долларов. В попытке урегулировать ситуацию Роналду предложил заплатить около 16 млн долларов и признать четыре эпизода уклонения от уплаты налогов. Ожидается, что конфликт будет разрешен до чемпионата мира 2018 года в России.

«На Форментере тысячи лодок, но полиция выбрала самую маленькую. У них было оружие и камеры. Я спросил: "Мы убийцы, что ли? Что здесь происходит?» — рассказал спортсмен

Зарплата Роналду составляет около € 30 млн в год.

Роналду практически догнал по зарплате форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, который зарабатывает 35 миллионов, семь из них в качестве бонусов.