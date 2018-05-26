Смолов вернулся в общую группу

Футболист Смолов вернулся к тренировкам в общей группе сборной России

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов в субботу провел тренировку в общей группе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России в субботу тренируется в полном составе.

Во вторник Смолов покинул тренировку национальной команды, хромая, с ледовым компрессом на ноге. Позже футболист сообщил, что избежал серьезной травмы и должен в течение ближайших дней вернуться к полноценным тренировкам. В среду и четверг Смолов работал по индивидуальной программе в тренажерном зале. В пятницу нападающий начал тренировку в общей группе, но занимался в ней лишь частично.

Сбор национальной команды в Австрии начался в воскресенье и продлится до 31 мая. 30 мая сборная России проведет товарищеский матч против команды Австрии в Инсбруке. После возвращения из Австрии 31 мая российская команда продолжит подготовку к чемпионату мира на подмосковной базе в Новогорске. В Москве сборная России сыграет товарищеский матч с командой Турции на стадионе "ВЭБ-Арена" (5 июня).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На домашнем турнире сборная России сыграет в группе вместе с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).