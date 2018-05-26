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Футболист убил бывшую девушку и покончил с собой
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Итальянский футболист убил бывшую девушку и покончил с собой 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Трагедией закончилась история отношений футболиста клуба "Туттокуойо" из итальянской Серии D Федерико Дзини и его бывшей девушки Элизы Амато. Как сообщают местные СМИ, они были обнаружены мертвыми.
Причиной трагедии стало желание спортсмена возобновить отношения с девушкой накануне своего дня рождения. Он пришел к ней в гости, однако она ответила отказом на его предложение. Судя по всему, он заранее был готов к такому исходу и намеревался решить вопрос радикально. Соседи услышали выстрелы и вызвали полицию, однако к моменту приезда сотрудников органов правопорядка девушка уже была мертва.
Дзини положил тело в свою машину и уехал с места происшествия. Отъехав на некоторое расстояние, он остановился и покончил с собой. Их тела были обнаружены в автомобиле.
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