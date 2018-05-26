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Российских болельщиков не пустили на Украину
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Четырех футбольных болельщиков из России не пустили на Украину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Державна прикордонна служба України
Погранслужба Украины не пустила четырех футбольных болельщиков из России, утверждая, что они относятся к ультрас клуба "Торпедо", сообщает украинское МВД.
В субботу на стадионе "Олимпийский" в Киеве "Реал" и "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов.
"Пограничники: В Украину не пропустили четырех ультрас российского футбольного клуба "Торпедо". Они не смогли подтвердить цели пребывания в нашем государстве и не имели подтверждающих документов, также пограничники установили, что они относятся к ультрас российского ФК "Торпедо" (город Владимир)", — говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети Facebook.
Как отмечается в сообщении, при осмотре у россиян нашли символику с агрессивными элементами изображения фанатов-ультрас футбольного клуба.
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