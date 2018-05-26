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Хименес возглавил «Лас Пальмас»
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Хименес стал главным тренером «Лас-Пальмас» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Испанский футбольный клуб "Лас-Пальмас" объявил о назначении Маноло Хименеса на пост главного тренера, сообщает "Советский спорт".
По информации официального сайта команды, 54-летний специалист подписал контракт на один год с опцией продления на еще один, если "Лас-Пальмас" вернется в высший дивизион чемпионата Испании.
В сезоне-2017/18 испанский клуб занял 19-е место и вылетел в Сегунду.
Хименес работал в таких клубах, как андалусийская "Севилья", арагонская "Сарагоса", катарский "Аль-Райян" и афинский АЕК.
Ранее "Севилья" подписала главного тренера "Жироны".
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