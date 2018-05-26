Сборная России прошла допинг-контроль

Сборная России по футболу прошла допинг-контроль

Футболисты сборной России, продолжающие подготовку к чемпионату мира на сборе в Австрии, в полном составе прошли допинг-контроль. Процедура заняла полтора часа.

В субботу в расположении сборной России прибыли сотрудники допинг-службы ФИФА, после чего был произведен забор проб у всех футболистов. Процедура "проходила в штатном режиме и в доброжелательной обстановке", сообщила пресс-служба РФС

Сбор в Австрии продлится до 31 мая. За день до окончания наша команда проведет контрольный матч со сборной Австрии. Затем россияне отправятся в Новогорск. На 5 июня запланирован контрольный матч со сборной Турции.