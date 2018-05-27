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Бышовец: Кариусу не удалось справиться с психологией
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Бышовец: Кариусу не удалось справиться с психологией 

Чемпионат.com 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о ключевой причине ошибок, допущенных вратарём «Ливерпуля» Лорисом Кариусом в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3).
«Ошибки Кариуса носили чисто технический характер. Можно ещё с пониманием отнестись ко второму голу, забитому Бэйлом. Думаю, это волнение. Колоссальное преимущество «Реала» было связано с огромным опытом большинства его игроков. Вратарю «Ливерпуля» не удалось справиться с психологией.
Скажется ли это на дальнейшей карьере Кариуса? Большие вратари видят в этом ошибку, но ни в коем случае не теряют уверенности в себе. К сожалению, эти ошибки повлияли и на окончательный результат. Но тренер и футболисты «Ливерпуля» поддерживают своего вратаря — это благородно.
Будь у меня возможность, я бы сказал Кариусу самые добрые слова поддержки. Такое бывает, и кто не падал, тот не поднимался. Также я бы указал на ошибки, особенно в третьем мяче. Мы бы обсудили технические вопросы, ведь ошибки вратаря носят роковой характер. Они влияют на конечный результат и психологию игроков линии защиты. Если те чувствуют неуверенность вратаря, это приводит к ошибкам в целом в обороне", — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.
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