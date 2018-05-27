Бышовец: Кариусу не удалось справиться с психологией

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о ключевой причине ошибок, допущенных вратарём «Ливерпуля» Лорисом Кариусом в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3).

«Ошибки Кариуса носили чисто технический характер. Можно ещё с пониманием отнестись ко второму голу, забитому Бэйлом. Думаю, это волнение. Колоссальное преимущество «Реала» было связано с огромным опытом большинства его игроков. Вратарю «Ливерпуля» не удалось справиться с психологией.

Скажется ли это на дальнейшей карьере Кариуса? Большие вратари видят в этом ошибку, но ни в коем случае не теряют уверенности в себе. К сожалению, эти ошибки повлияли и на окончательный результат. Но тренер и футболисты «Ливерпуля» поддерживают своего вратаря — это благородно.