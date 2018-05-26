Российских фанатов обвинили в избиении британцев в Киеве

Западные СМИ обвинили российский фанатов в избиении британцев в Киеве

В Киеве около двадцати футбольных хулиганов из числа фанатов местного ЦСКА атаковали ресторан, где обедали болельщики команды «Ливерпуль» из Британии, приехавшие на финал Лиги чемпионов.

«Весь пол ресторана был в крови, больше всего пострадали два иностранца. Вскоре приехала полиция, но к тому времени почти все хулиганы убежали», — рассказал сотрудник ресторана.

На следующий день, 25 мая, британское издание Mirror возложило вину за драку на неких «российских футбольных хулиганов». В качестве аргумента зарубежные журналисты опубликовали фото одного из нападавших, который был одет в майку с надписью на русском языке «Все против нас, мы против всех, ЦСКА Киев». Вслед за британским изданием данную информацию начали распространять и другие европейские СМИ.

Должно быть, они подумали, что ЦСКА — это обязательно Москва . Любопытно, что команды в Киеве уже такой нет, но боевая группировка, носящее название ЦСКА, до сих пор существует. В свое время фанаты ЦСКА Киев поддерживали неплохие отношения с московскими армейцами. Но события на майдане приостановили эти межколлективные контакты. Поэтому лишь идиот может подумать, что русские могут иметь к этому отношению, прокомментировал ситуацию спортивный телеведущий Андрей Малосолов

По его мнению, украинские фанаты в настоящий момент «спущены с поводка», и никто их фактически не контролирует.