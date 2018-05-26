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Российских фанатов обвинили в избиении британцев в Киеве
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Западные СМИ обвинили российский фанатов в избиении британцев в Киеве 

Ридус 4 часа назад
В Киеве около двадцати футбольных хулиганов из числа фанатов местного ЦСКА атаковали ресторан, где обедали болельщики команды «Ливерпуль» из Британии, приехавшие на финал Лиги чемпионов.
«Весь пол ресторана был в крови, больше всего пострадали два иностранца. Вскоре приехала полиция, но к тому времени почти все хулиганы убежали», — рассказал сотрудник ресторана.
На следующий день, 25 мая, британское издание Mirror возложило вину за драку на неких «российских футбольных хулиганов». В качестве аргумента зарубежные журналисты опубликовали фото одного из нападавших, который был одет в майку с надписью на русском языке «Все против нас, мы против всех, ЦСКА Киев». Вслед за британским изданием данную информацию начали распространять и другие европейские СМИ.
Должно быть, они подумали, что ЦСКА — это обязательно Москва. Любопытно, что команды в Киеве уже такой нет, но боевая группировка, носящее название ЦСКА, до сих пор существует. В свое время фанаты ЦСКА Киев поддерживали неплохие отношения с московскими армейцами. Но события на майдане приостановили эти межколлективные контакты. Поэтому лишь идиот может подумать, что русские могут иметь к этому отношению, прокомментировал ситуацию спортивный телеведущий Андрей Малосолов.
По его мнению, украинские фанаты в настоящий момент «спущены с поводка», и никто их фактически не контролирует.
«Многие украинские полицейские откровенно боятся этого хулиганья. Тем более, на Украине множатся слухи, будто местные фанатские группировки тесно сотрудничают с государственными структурами, в том числе и с силовиками. Именно поэтому случаи нападения возникали не раз. Практически каждый матч в Киеве заканчивается потасовкой», — пояснил журналист.
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