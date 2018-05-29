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Самедов встал на защиту Рамоса
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Александр Самедов: «Уверен, что Салах вернется в строй до чемпионата мира» 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России Александр Самедов не согласен с болельщиками, которые обвиняют защитника "Реала" Серхио Рамоса в нанесении травмы нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху в финале Лиги чемпионов. Из-за этого повреждения форвард пропустит около двух недель, но, по последней информации, сможет сыграть на чемпионате мира за сборную Египта — соперника россиян по группе A.
Салах "Реалу" по плечу. А России?
— Я отношусь к этому эпизоду совершенно иначе, как и все остальные ребята из команды, — цитирует "Р-Спорт" Самедова. — Столкновение Рамоса и Салаха не более чем игровой момент. Можно столкнуться, упасть, встать — и ничего с тобой не будет. А можно упасть на ровном месте и получить гораздо более тяжелые последствия — никто от этого не застрахован. А то, что фанаты высказывают свое мнение, на то они и фанаты.
— Но вы же не будете спорить с тем, что играть со сборной Египта, в которой не окажется Салаха, российской сборной будет намного проще?
— Вот об этом я вообще не думал, когда он получил травму. Более того, почему-то уверен, что до чемпионата мира Салах вернется в строй. По-человечески мне было очень его жалко в момент травмы. Хотя не удивлюсь, если прочитаю в интернете, что кто-то из российских игроков радовался на этот счет.
Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России в группе A, помимо матча с Египтом, который состоится в Санкт-Петербурге 19 июня, встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники") и Уругваем (25 июня, Самара).
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