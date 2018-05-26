Определен победитель Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» одержал победу над английским «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Встреча завершилась со счётом 3:1.
Автором первого гола в матче на 51-й минуте стал форвард Реала Карим Бензема, воспользовавшийся ошибкой голкипера мерсисайдцев Лориса Кариуса.
Уже спустя четыре минуты Ливерпуль ответил голом Садио Мане после розыгрыша углового.
На 64-й минуте вышедший на замену Гарет Бейл откликнулся на навес Марсело переправил мяч ударом через себя в падении.
На 83-й минуте Бейл дальним ударом вновь поразил ворота «Ливерпуля».