Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов 

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1), сообщает "Советский спорт".
Об этом информирует официальная русскоязычная страница Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Форвард появился на поле на 61 минуте, заменив полузащитника Иско. На 64 минуте валлиец вывел "сливочных" вперед, а на 83 минуте оформил окончательный счет встречи — 3:1.
Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах может пропустить чемпионат мира — 2018.