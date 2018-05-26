Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов

Форвард появился на поле на 61 минуте, заменив полузащитника Иско. На 64 минуте валлиец вывел "сливочных" вперед, а на 83 минуте оформил окончательный счет встречи — 3:1.