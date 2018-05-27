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Названы сроки восстановления Салаха
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Названы сроки восстановления Салаха 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр спорта и молодежи Египта Халед Абд Эль-Азиз рассказал подробности о травме нападающего сборной страны по футболу Мохаммеда Салаха, передает ТАСС.
"У Салаха проблема со связками плечевого сустава, если переводить диагноз на простой язык. Ожидаемая продолжительность лечения составит две недели. Салах присоединится к сборной в Италии после реабилитации и необходимого лечения в Ливерпуле".
"Ему нужно будет отдохнуть несколько дней после финала и потратить их на восстановление. Он будет готовиться по специальной программе, чтобы окончательно восстановиться и быть готовым к участию в турнире", — написал министр на своей странице в фейсбуке.
>> «Реал» в третий раз выиграл Лигу чемпионов
Салах получил травму по ходу финального матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этой встречи.
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Комментарии7  Ещё 3 источника 
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